Demir Yolu Bağlantısı Temeli Atıldı

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yapılacak demir yolu bağlantısının temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve çok sayıda davetli yer aldı. Uraloğlu, Eskişehir’in demir yolu altyapısını tamamen yenilediklerini belirtti. Uraloğlu, Eskişehir demir yollarının Anadolu’ya açılan kapı olduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR’İN DEMİR YOLU GÜCÜ

Eskişehir aynı zamanda 2009 yılında Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattıyla modern demir yolu çağının öncü şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “16 yıldır rayların üzerinde geleceğe koşuyor. Bugün Eskişehir’in sanayi gücünü, kültürünü ve bereketini yüksek hızlı trenlerle Ankara’ya, İstanbul’a, Konya’ya, Kocaeli’ye, Sivas’a taşıyoruz. Eskişehir sadece bir durak değil, medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı, umutların buluştuğu bir kavşaktır. Şimdi Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temelini atarak Eskişehir’in lojistik kapasitesini daha da güçlendiriyor ve geleceğini çelikten yollarla yeniden kucaklıyoruz” dedi.

DEMİR YOLU ATILIMI

Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi üstlendiği coğrafi konumunun sunduğu fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını aktaran Uraloğlu, “Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Demir yolu hatlarımızın limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık” diye konuştu. Uraloğlu, mevcut iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

LOJİSTİK KAPASİTENİN ARTIRILMASI

Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu iltisak hattının şehir için stratejik bir proje olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bu hat, Eskişehir OSB’de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demir yoluyla limanlara ve diğer lojistik merkezlere ulaşmasını sağlayarak hem maliyetleri düşürecek hem de kara yolu trafiğini rahatlatacak. Hasanbey Lojistik Merkezi’nin etkin kullanımı güçlenecek ve Eskişehir, bölgesel bir lojistik üssü haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Konuştuktan sonra Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, organize sanayi bölgesi ve demir yolu bağlantısının temelini attı. Törenin ardından Bakan Uraloğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek, şehirde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.