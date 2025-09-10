Gündem

Demir Yüklü İki Tren Çarpıştı

TRAİFİK KAZASI DETAYLARI

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi civarında, öğle saatlerinde demir cevheri ve yakıt yüklü iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olay sonrası sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

YARALI MAKİNİST HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ismi henüz öğrenilemeyen bir makinist yaralandı. Yaralı makiniste sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne taşınarak tedavi süreci başladı. Kazanın nedenine dair teknik inceleme ise şu anda devam ediyor.

