Demirağ OSB’de 12 Fabrika Üretimde

DEMİRAĞ OSB’DE YATIRIMLAR HIZLANIYOR

Sivas’taki Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 21. Cazibe Bölgesi olarak ilan edildi. Yapılan açıklamalara göre, 12 fabrika üretime geçerken, 37 fabrikanın inşaatı halen devam ediyor. Vali Yılmaz Şimşek, yatırımcılar için alt yapı çalışmalarının yüzde 97 seviyesine ulaştığını vurguladı. Bu bölgenin binlerce kişiye iş imkanı sunması ve şehrin üretim üssü olması hedefleniyor.

Vali Yılmaz Şimşek, Demirağ OSB’de incelemelerde bulunarak üretimde olan fabrikaları ziyaret etti. İnşaatı büyük oranda tamamlanan idari binayı gezdikten sonra, 112 ve itfaiye binalarının alanında da incelemelerde bulundu. Şimşek, “Alt yapı yüzde 97 oranında tamamlandı” dedi.

Demirağ OSB’deki mevcut istihdamın 1850 kişi olduğunu, orta vadede bu sayının 5000’e, uzun vadede ise 22000’ye ulaşmasının planlandığını belirten Vali Şimşek, “Şu an 12 fabrikamız üretimde, 37 fabrikanın inşaatı devam ediyor” diye konuştu. Bölgenin 6. Bölge teşviklerinden yararlanacağını ve işverene önemli destekler sunulacağını ifade etti. Yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar vergi indirimi sağlandığını vurgulayan Şimşek, bu teşviklerin bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürdüğünü söyledi.

SOSYAL İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Bölgedeki sosyal ihtiyaçların karşılanması adına TOKİ ile iş birliğiyle 500 konutluk projeye hazırlık yapıldığını açıklayan Vali Şimşek, “İdari binamızın inşaatı bitmek üzere. Yakında 112 ve itfaiye binası da yapılacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca lojistik merkez inşaatında da yüzde 55 seviyesine ulaşıldığını kaydeden Şimşek, “TOKİ ile yürüttüğümüz 500 konutluk proje, burada çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Yatırım yapanları bölgeye davet eden Vali Şimşek, Sivas’ın üretimini ve istihdamını artıracaklarını belirtti.