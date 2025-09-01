Demirbilek’te Çocuklara Oyuncak Dağıtıldı

ÇOCUKLARA SEVİNÇ VAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Demirbilek mahallesinin çocukları, Almanya’dan tatil için gelen bir eczacının sürpriziyle büyük bir mutluluk yaşadı. Eczacı Güldeniz Kiren Kocabey, internet üzerinden elde ettiği geliri çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etmek için kullandı. Etkinlik Demirbilek Düğün Salonu bahçesinde düzenlendi ve Güldeniz Kiren Kocabey’e arkadaşları da katıldı. Etkinlikte çocuklara oyuncaklar dağıtılırken, çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

ANLAMLI PAYLAŞIM

Güldeniz Kiren Kocabey, yaptığı bu anlamlı hareketle ilgili duygularını şöyle açıkladı: “Almanya’da yaşıyor ve eczanede çalışıyorum. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Demirbilek köyündenim. Allah bana Instagram’dan bir kapı açtı ve ben de oradan kazandığımı çocuklarla paylaşmayı doğru buldum. İlk olarak kendi köyümden yola çıkarak küçük kalplere dokundum, çünkü mutluluk paylaştıkça çoğalıyor.” Kocabey, sosyal medyanın gençlere ulaşılması zor olan lüks hayatlar sunduğunu dile getirerek, bunun yerine paylaşma, dayanışma ve samimiyeti ön plana çıkarmak istediğini belirtti.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Kocabey, “Çocukların gözlerindeki ışıltı, bana bütün dünyanın lüksünden daha değerli. Bir çocuk ‘abla bu en mutlu günüm’ dediğinde, bütün yorgunluğum gidiyor ve ‘iyi ki yapmışım’ diyorum” şeklinde konuştu. En büyük zorluk olarak tüm çocuklara aynı anda yetişmeyi gösteren Kocabey, “Ama şunu gördüm ki, sevgi verdiğinde her şey yetiyor” dedi. Ayrıca, Kocabey, Instagram’da eski kıyafetlerini değerlendirerek israfın karşısında durduğunu ve lüks olmadan mutlu ve şık olunabileceğini vurguladı.

Konuşmasını “Benim hayat felsefem çok net: Paylaşınca çoğalır, şükredince huzur bulursun. Gösteriş değil, gönüllere dokunuş benim yolum. Gerçek zenginlik marka değil; bir çocuğun kahkahası, bir gencin umudu, bir büyüğün duasıdır” diyerek sonlandıran Kocabey, herkese paylaşmanın mutluluğu artırdığını hatırlattı.