Demirci’de İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI

Manisa’nın Demirci ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Demirci-Salihli kara yolunda meydana gelen kazada, Mustafa Uysal (42) yönetimindeki 45 PB 573 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gülcan Büber (41) idaresindeki 35 PC 104 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrasında Uysal’a ait otomobilde yangın çıkarken, çevredekilerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda, sürücüler ile birlikte Sibel (41), Arda (15), Eda Uysal (10), Ömürcan (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı. Kazanın hemen ardından ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, Demirci Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KAZANIN NEDENİ HATALI SOLLAMA İDDİASI

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, kaza yerinde yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı. Kazanın, Uysal’ın hatalı sollama yapması sonucu gerçekleştiği öne sürüldü.