Demirci’de Kazada 9 Kişi Yaralandı

ÖĞRENCİLERİN YOLDA KARŞILAŞTIĞI FACİA

Okula gitmek üzere yola çıkan öğrenciler büyük bir kaza atlattı. Manisa’nın Demirci ilçesinde bir öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 8’i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi sırasında veliler, kaygı içerisinde çocuklarının başından ayrılmadı.

KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Kaza, Demirci ilçesindeki Hacıhamza Mahallesi Simav çevre yolunda gerçekleşti. Muharrem Baş’ın kullandığı ve 45 J 8243 plakalı olan öğrenci servisi, Belkent Sitesi’ne öğrenci almak üzere yola girdiği sırada, karşı yönden gelen Zinnur Eroğlu’nun yönetimindeki 45 PD 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi. Çevredekilerin yardımlarıyla öğrenciler servis aracından çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazanın duyulmasının hemen ardından hastaneye koşan veliler, çocuklarının durumunu öğrenmek için panik yaşadı. Aileler, tedavi esnasında yaralı öğrencilerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Zinnur Eroğlu’nun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ULAŞIM VE SORUŞTURMA

Kaza sebebiyle bölgedeki yol kısa bir süreliğine trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.