Demirci’de Kır Papatya Hasadı Başladı

KADINLARIN EMEK VERDİĞİ PAPAATYA HASADI BAŞLADI

Manisa’nın Demirci ilçesindeki yaylalarda doğada yetişen kır papatyalarının toplanıp kurutulması için kadınların yoğun mesaisi başladı. Bahar yağmurlarıyla açan papatyalar, her yıl yöredeki kadınlar tarafından büyük bir titizlikle toplanıyor. Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde sabah erkenden yaylalara giden kadınlar, papatya hasadına girişiyor. Traktörleriyle ve yöresel türküleri eşliğinde yaylaya ulaşan bu kadınlar, mayıs ayı sonlarında açmaya başlayan kır papatyalarını temmuz ayına kadar toplamaya devam ediyor. Öğle saatlerine kadar süren bu mesai sonrası, evlerine getirdikleri çiçekleri güneşte kurutmaya başlıyorlar.

Kurutulan papatyalar, meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor. Elek Mahallesi’nde yaşayan Rukiye Çiftçi, papatya hasadının genellikle mayıs sonu ile haziran başında başladığını belirtiyor. Çiftçi, yaklaşık bir ay boyunca papatya toplayarak geçim sağladıklarını ifade ediyor ve şu sözleri kaydediyor: “Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı. Sabah hayvanlarımıza bakıyoruz, sonra papatya toplamaya gidiyoruz. Bazen muhtarımız bazen komşularımız götürüyor. Öğleye kadar topluyoruz, sonra evimizdeki işlere bakıyoruz.”

Elek Mahallesi Muhtarı Tahsin Çiftçi, kadınların papatya toplayarak ev ekonomiğine önemli bir katkı sağladığını dile getiriyor. Bu süreç, kadınların hem doğayla iç içe olmalarını sağlıyor hem de aile bütçelerine destek olmalarına olanak tanıyor.