Demirci’de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Demirci ilçesinde, bir öğrenci servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 8’i öğrenci toplamda 9 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Hacıhamza Mahallesi Simav çevre yolunda gerçekleşti. Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı öğrenci servis minibüsü, Belkent Sitesi’ne öğrenci almak için girdiğinde, karşı yönden gelen Zinnur Eroğlu’nun kullandığı 45 PD 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

YARA ALANLARIN DURUMU

Kaza sonucunda Zinnur Eroğlu ile birlikte 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Çevredeki kişiler, servisten çıkarılan öğrencilerle Eroğlu’nu sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma süreci başlatıldı.