Demirci’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen orman yangını, yapılan iki saatlik çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.40’ta Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkiinde bir ormanda başladı. İhbarın ardından, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EkipLER MÜDAHALE ETMEK İÇİN GÖREVE KOŞTU

Yangına müdahale amacıyla bir helikopter, bir uçak ve birçok kara aracı bölgeye gönderildi. Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları hala devam ederken, yangının yaklaşık 500 metrekarelik karaçam ormanına zarar verdiği bildirildi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.