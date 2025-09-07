Haberler

Demirci’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen orman yangını, yapılan iki saatlik çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.40’ta Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkiinde bir ormanda başladı. İhbarın ardından, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EkipLER MÜDAHALE ETMEK İÇİN GÖREVE KOŞTU

Yangına müdahale amacıyla bir helikopter, bir uçak ve birçok kara aracı bölgeye gönderildi. Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları hala devam ederken, yangının yaklaşık 500 metrekarelik karaçam ormanına zarar verdiği bildirildi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Haberler

Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.