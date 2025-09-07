Haberler

Demirci’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 1 uçak ve 2 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın, Demirci’ye bağlı Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın bölgesine karadan 2 arazöz müdahale ederken, havadan da 1 helikopter ve 1 uçak görev aldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınıyor ve soğutma çalışmalarına geçiliyor. Meydana gelen yangında yaklaşık 500 metrekarelik kara çam ormanı zarar gördü.

ÖNEMLİ

Haberler

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Haberler

Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.