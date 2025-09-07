Demirci’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 1 uçak ve 2 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın, Demirci’ye bağlı Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın bölgesine karadan 2 arazöz müdahale ederken, havadan da 1 helikopter ve 1 uçak görev aldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınıyor ve soğutma çalışmalarına geçiliyor. Meydana gelen yangında yaklaşık 500 metrekarelik kara çam ormanı zarar gördü.