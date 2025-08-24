Demirci’de Prova Uçuşu Gerçekleşti

KEŞİF VE PROVA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde, SOLOTÜRK tarafından Kurtuluş Festivali öncesinde keşif ve prova uçuşu yapılıyor. 27 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek olan Demirci Akıncıları Selamla uçuşu öncesinde alan keşif ve prova uçuşu gerçekleştirildi. Vatandaşlar, bu heyecan verici anı Eğitim Fakültesi suni çim sahası ile evlerinin balkonlarından izliyor.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEDİLER

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, prova uçuşunu vatandaşlarla birlikte izleyerek etkinliğe katıldılar. Gösteri uçuşunun ardından, alana gelen SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

FESTİVAL HAKKINDA BİLGİLER

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kurtuluş Festivali’nin 30 Ağustos’a kadar süreceğini ifade etti. Bu yıl Demirci’de, sosyal ve kültürel açıdan ilk kez hafta boyu sürecek bir festival düzenlediklerini belirten Kara, “Festivalimize SOLOTÜRK tarafından yapılacak olan Demirci Akıncıları Selamlama uçuşu ayrı bir güzellik katacak. Birbirinden özel sanatçıların sahne alacağı festivalimize tüm Manisa’yı ve Ege’yi davet ediyorum.” dedi.