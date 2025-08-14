Haberler

Demirci’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Demirci ilçesinde, ormanlık bir alanda meydana gelen yangın başarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı. İhbarın ardından, yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 5 su tankerinden oluşan bir ekip yönlendirildi.

MAHALLE SAKİNLERİ DE DESTEK VERDİ

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı ve su tankerleriyle destek sağladılar. Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, bölgeye gelerek yangın söndürme işlemlerini yerinde takip etti. Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının neden olduğu zararın tespitinde, yaklaşık 5 hektarlık bir alandaki kızılçam ormanının etkilendiği belirlendi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

