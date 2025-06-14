DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli Demirci kirazında hasada başlandı. Elde edilen kirazlar titizlikle paketlenerek Almanya ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde gittikleri bahçelerde öğleye kadar kiraz hasadı yapıyor. Bu süreçte tarlalarda genellikle kadınlar çalışıyor. Hasat edilen kirazlar, büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kasalanarak bölgeye gelen firmalar aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunuluyor. Özellikle Almanya ve Rusya’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat, Demirci kirazının sezon sonunda olgunlaşmasıyla daha da önem kazanıyor.

ÜRÜN BEKLENTİLERİ VE ÜRETİCİ GÖRÜŞLERİ

20 yıldır kiraz üretimi yapan emekli öğretmen Serpil Erbak, “Sınıf öğretmenliği yaptım 33 yıl. Boş zamanlarımızı değerlendirdik kiraz üretimine başladık. Bu yıl bilindiği üzere Türkiye geneli don olayı yaşandı. Bizim arazimiz çok fazla etkilenmedi. Şu anda 3 ton üzerinde ürün bekliyoruz. Tarlamızda 450 kiraz ağacımız var. Yardımcılarımız ağaçtan topluyor, kasalarla geliyor, burada kalibresine göre ayırma yapıyoruz. Küçükleri ikinci el olarak iç piyasaya gidiyor. Tüm üreticilerimiz işini şansa bırakmasın. Tarlalarımızı sigorta yaptıralım” şeklinde açıklamada bulunuyor.

Kiraz üreticisi Fadime Akkaya ise “Sabah 6’da hasada başlıyoruz. Öğleye kadar hasat yapıyoruz. 900 lira yevmiye alıyorum. Bu yıl kiraz geçen yıla göre az” diyor. Diğer taraftan kiraz tüccarı Mehmet Gürkaş, bu yıl fiyatların yüksek seyrettiğini belirtiyor. Gürkaş, “İhracat kirazımız baş fiyat 300 lira, iç piyasa ise 150 lira. Halkımız kirazını tarlada kalibresine göre ayırıyor. 24 kalibre ve üstü ihracata gönderiliyor. 18-24 kalibre ise iç piyasaya sunuluyor. Bu sene kirazın az olması nedeniyle fiyatlar yüksek” şeklinde görüş bildiriyor.