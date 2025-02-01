More
Gündem

Demirci Ustası Kaybolan Mesleği Sürdürüyor

demirci-ustasi-kaybolan-meslegi-surduruyor

GİRESUN’DA DEMİRCİLİK GELENEĞİ

Giresun’un Bulancak ilçesinde 40 yıldır demircilik yapan 55 yaşındaki Cengiz Çalışkan, el emeği ile ürettiği demir aletleri ülke genelinde dağıtıyor. Fakat, “mesleğime olan ilgi azaldığı için iş gücü bulmakta zorlanıyorum” diyor.

MESLEĞİN SORUNLARI

Çalışkan, sektörde gençlerin ilgisinin düşmesi nedeniyle iş gücü bulmanın oldukça güç hale geldiğini ifade ediyor. Ürünlerinin kalitesi ile dikkat çekse de, zanaatkarlığa olan ilginin azalması, ustaların işlerini sürdürmelerini zorlaştırıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

34 Yıllık Hobi Emeklilikte Tutku Oldu

Osmaniye'de emekli orman mühendisi Fatih Güvercin, doğadan topladığı malzemeleri evindeki atölyesinde sanatsal objelere dönüştürüyor.
Gündem

İnşaat İşçisinin Sözleri Yürek Burktu

Aksaray'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan inşaat işçisi Necati Yıldırır, hastaneye götürülürken mesai arkadaşına çocuklarını emanet etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.