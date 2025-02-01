Demirci Ustası Kaybolan Mesleği Sürdürüyor

GİRESUN’DA DEMİRCİLİK GELENEĞİ

Giresun’un Bulancak ilçesinde 40 yıldır demircilik yapan 55 yaşındaki Cengiz Çalışkan, el emeği ile ürettiği demir aletleri ülke genelinde dağıtıyor. Fakat, “mesleğime olan ilgi azaldığı için iş gücü bulmakta zorlanıyorum” diyor.

MESLEĞİN SORUNLARI

Çalışkan, sektörde gençlerin ilgisinin düşmesi nedeniyle iş gücü bulmanın oldukça güç hale geldiğini ifade ediyor. Ürünlerinin kalitesi ile dikkat çekse de, zanaatkarlığa olan ilginin azalması, ustaların işlerini sürdürmelerini zorlaştırıyor.