Demir’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: O şirket Amerikan şirketi

Savunma Başkanı İsmail Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadi hakkında konuştu.

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimaı ile ilgili yaptığı açıklamaya Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yanıt verdi.

İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı devam ediyor. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapılarını 6. kez İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda açtı.

İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı devam ediyor. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapılarını 6. kez İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda açtı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir alanda Fulya Öztürk’e konuştu. Demir, Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’na ilişkin yaptığı açıklamaya da yanıt verdi.

“O HEDEFLER BİRER BİRER HAYATA GEÇİYOR”

Demir’in açıklamaları şöyle; Dün de okul günü iş günü olmasına rağmen büyük bir kalabalık vardı. Bugün tatil günü daha da fazla kalabalık olmasını bekliyoruz.

Bu ilgiye ‘maşallah’ demek lazım. İlginin de bir kaynağı, temeli olması lazım. Ürün olacak ki, heyecan doğuracak unsurlar olacak ki gelen olsun. Hepsi var. Yerli, milli ürünlerimiz var. Giderek artan oranda son 1 aya bile baksanız arka arkaya gelen ürünlerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle önemli hedeflerimiz vardı. O hedefler birer birer hayata geçiyor.

Onların da doğurduğu bir heyecan ki aslında o kadar hızlı bir gelişme var ki belki her bir ürün 3-5 ay kutlamayı gündem olmamız gerekirken biz 1-2 günde tüketiyoruz ve gündem oluyor. Bu da tabi gelenlere de sürprizler oluşturuyor.

“MÜJDELERİN ARKASI KESİLMEYECEK”

Dün de ATAK 2 uçtu. Bu yıl da müjdelerin arkası kesilmeyecek inşallah. Şu anda TEKNOFEST bir hafta daha devan etse ilgi de devam eder.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘ABD’Lİ ŞİRKET’ VAADİ

Söz konusu şirket ve şirketin sahipleriyle defalarca görüştük. Bu şirket bizim gündemimize yeni gelen bir şirket. Tabi defalarca projeler, iş birlikleri konuşuldu. Ama şunu vurgulamak lazım. Sahipleri Türk olmasına rağmen bu şirket bir Amerikan şirketi. Çok yakından tanıyorum. Sahipleriyle biz defalarca görüştük çeşitli konularda. Şirket bir Amerikan şirketi ve Amerikan savunmasını yapan bir şirket.

Sahipleri ne yaparsa yapsın, ne isterlerse istersinler Amerikan hükümetinin onayı, izni vs. belli kısıtlamaları olmadan hiçbir şey yapmaları mümkün değil. İkincisi ise; şu zihni alt yapı var ya şuur altında biz bir şey yapmak için ‘Amerikalılarla yapalım.’ Tamam yabancı iş birliği bize kazan-kazan getiriyorsa, bizim stratejik hedeflerimize uygunsa iş birliği yapılabilir ama konuştuğumuz kavram bize caasa yaptırımı uygulayan, belli hedeflerimize ambargo koyan bir ülke. Sahipleri sırf Türk diye bunların bize koşarak geleceklerini filan bekliyoruz. Böyle bir şey yok.