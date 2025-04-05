Demire Takılan Çocuk Kurtarıldı. İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti. HATAY’da Yaşandı

HATAY’DA OYUN OYNARKEN KOLU DEMİR KORKULUĞA SAPLANAN ÇOCUK

Hatay’ın Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde oyun oynarken dengesini kaybeden bir çocuğun kolu demir korkuluğa saplandı. Çocuğun ağlaması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir korkuluğa sıkışan çocuğu özenle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İtfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin titiz çalışması ve çocuğun güvenliğinin sağlanması dikkat çekti.

ÇOCUK OYUN OYNARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Mahallede arkadaşlarıyla oyun oynarken düşen çocuğun kolu, demir korkuluğun arasına sıkıştı. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, hızlı müdahale ile çocuğu kurtardı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri, itfaiyenin kurtardığı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEMİR KORKULUKLARIN GÜVENLİĞİ SORGULANDI

Yaşanan kaza sonrası, demir korkulukların çocuk güvenliği açısından risk oluşturup oluşturmadığı tartışma konusu oldu. Uzmanlar, benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNİ TEBRİK ETTİ

Olayı izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesini takdir ederek teşekkür etti. Kurtarma operasyonunun görüntüleri, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ÇOCUKLARIN OYUN ALANLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖNEM KAZANIYOR

Uzmanlar, çocukların oyun alanlarında güvenliğin artırılması için ailelerin ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Benzer kazaların önlenmesi için riskli noktaların gözden geçirilmesi öneriliyor.