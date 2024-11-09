Demirel: ‘Her Şey Değişmiyor, Sistem Var’

GÜZEL BİR MAÇ!

Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, izleyiciler için maçın güzel geçtiğini belirtti. Bodrumspor’un karşılaşmanın ilk 15 dakikasında başarılı bir performans sergilediğini dile getiren Demirel, ilk yarının ikinci bölümünde konsantrasyon eksikliği nedeniyle 3 gol yediklerini ifade etti. Yedikleri gollerin, top kayıpları sonucunda meydana geldiğine dikkat çekti.

İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK

Demirel, ikinci yarıda baskılı bir oyun sergileyerek avantaj sağladıklarını açıkladı. Bir gol atmayı da başardıklarını ancak 2-3 net pozisyonu değerlendiremediklerini vurguladı. Takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu ifade eden Demirel, “İstediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Oturmuş bir sistem var, her şey bir anda değişmiyor. Üstüne koymaya çalıştığımız planlar var.” şeklinde konuştu.