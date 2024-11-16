Demirel’in Hedefi Bodrumspor’da Başarılar

BODRUM FK’NIN YENİ HEDEFLERİ

Süper Lig takımlarından Bodrum FK’nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, beIN SPORTS’a verdiği röportajda hedeflerini paylaştı. Demirel, “Hedefim şu anda Bodrumspor’da iyi işler yapmak. Her zaman bir adım sonrası. Burada çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımla çalışmaktan keyif alıyorum. İnşallah Bodrumspor’u istediğimiz yerlere getireceğiz sonrasında hayat bize neler getiriyor bakacağız.” ifadeleriyle takım için uzun vadeli planların olduğunu aktardı.

LİGDE KALMAK ÖNCELİK

Demirel, bu sezon için belirledikleri ilk hedefin ligde kalmak olduğunu belirtti. “Uzun vadeli bir proje çizdik. Bu sezon için ilk hedefimiz ligde kalmak. Devamına bakacağız.” sözleriyle Bodrum FK’nın hedeflerine dair net bir çerçeve sundu. Ayrıca, ligdeki rekabeti değerlendirerek, “Fenerbahçe ve Galatasaray ile yarışacak takım yok” dedi.

Bu açıklamalar, Bodrum FK’nın yükseliş hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atacağını gösteriyor. Volkan Demirel’in teknik direktörlük kariyerinde Bodrum FK için yapacağı katkılar büyük bir merakla bekleniyor.