More
Spor

Demirel: ‘Oturmuş Sistem Değişmiyor’

demirel-oturmus-sistem-degismiyor

MAÇIN GÜZELLİĞİNE VURGU

Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen maç sonrasında yapılan basın toplantısında, izleyiciler için keyifli bir karşılaşma olduğunu belirtmiş. İlk 15 dakikada Bodrumspor’un performansını öven Demirel, ilk yarının ikinci kısmında takımında bir konsantrasyon düşüklüğü yaşandığını ve bu nedenle 3 gol yediklerini ifade etmiş.

KAYIP GOLLERE DİKKAT

Yedikleri gollerin çoğunun top kayıplarından kaynaklandığını belirten Demirel, “İkinci yarı baskılı oyunla üstünlük sağladık. Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonu sonlandıramadık” ifadelerini kullanmış. Takımının mücadele sergilemesinden memnun kaldığını vurgulayan Demirel, “İstediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Oturmuş bir sistem var, her şey bir anda değişmiyor. Üstüne koymaya çalıştığımız planlar var.” şeklinde açıklamalarda bulunmuş.

ÖNEMLİ

Manşet

Yüksel Yıldırım’dan Samsunspor Açıklamaları

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Manşet

“Manchester City Yenilgileriyle İleriye Gidemiyor”

Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında Brighton karşısında 2-1'lik mağlubiyet alarak beklenmedik bir sonla sahadan ayrıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.