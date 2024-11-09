Demirel: ‘Oturmuş Sistem Değişmiyor’

MAÇIN GÜZELLİĞİNE VURGU

Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen maç sonrasında yapılan basın toplantısında, izleyiciler için keyifli bir karşılaşma olduğunu belirtmiş. İlk 15 dakikada Bodrumspor’un performansını öven Demirel, ilk yarının ikinci kısmında takımında bir konsantrasyon düşüklüğü yaşandığını ve bu nedenle 3 gol yediklerini ifade etmiş.

KAYIP GOLLERE DİKKAT

Yedikleri gollerin çoğunun top kayıplarından kaynaklandığını belirten Demirel, “İkinci yarı baskılı oyunla üstünlük sağladık. Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonu sonlandıramadık” ifadelerini kullanmış. Takımının mücadele sergilemesinden memnun kaldığını vurgulayan Demirel, “İstediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Oturmuş bir sistem var, her şey bir anda değişmiyor. Üstüne koymaya çalıştığımız planlar var.” şeklinde açıklamalarda bulunmuş.