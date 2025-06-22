Demirköy’de Geleneksel Etkinlik Gerçekleşti

YAĞMUR DUASI VE EL İŞLERİ SERGİSİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’de, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağmur duası ve el işleri sergisi, bu yıl da büyük bir katılımla yapıldı. Etkinlik, köy meydanında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Öğle namazının ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Gün boyunca devam eden etkinlikler, çeşitli eğlenceler ve kültürel gösteriler ile renklendi.

ETKİNLİĞE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Programa; Bilecik Valisi Faik Oktay Süzer, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Köy Muhtarı Zeynep Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, il genel ve belediye meclis üyeleri ile yaklaşık 1500 kişi katıldı. Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu, “Etkinlik, köy halkı arasındaki birlik ve beraberliği pekiştiriyor” diyerek, organizasyona maddi ve manevi destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.