DemiRköY’de ŞeHit İD İlhami Uras Açıldı

ŞEHİT JANDARMA ER İLHAMİ URAS TAZİYE VE KÖY EVİ AÇILDI

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, Şehit Jandarma Er İlhami Uras Taziye ve Köy Evi bir törenle açıldı. Boztaş köyünde inşa edilen bu yeni tesisin açılışına Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve birçok vatandaş katılım gösterdi.

ŞEHİT ANNESİNE DUDAK UÇUKLATAN HEDİYENİN ANISINA SOHBET

Tören sırasında, Vali Turan, ismi verilen şehit Jandarma Er İlhami Uras’ın annesi ile bir süre sohbet etti. Şehit annesinin elini öpen Vali Turan, kendisinden hayır duası aldı. Açılışta bir konuşma yapan Vali Turan, “Aziz şehitlerin adı, gönüllerde ebediyen yaşayacak” diyerek şehitlerin hatırasının önemine vurgu yaptı. Vali, “Bugün bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyor oluşumuzu, kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin destansı mücadelesine borçluyuz” şeklinde açıklamalarda bulundu.