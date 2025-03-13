Demirözü Kaymakamı Öğrencilerle İftarda Buluştu

DÖNEMSEL ETKİNLİKLERİN GÜCÜ

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, ‘Hatıraları İnşa Etmek’ konulu söyleşi çerçevesinde Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftar etkinliğinde bir araya geldi. Bu etkinlikte, Kaymakam Şahin öğrencilere samimi bir sohbet imkanı sunarak, hatıraların günlük yaşam içindeki yeri ve önemine dikkat çekti.

HATIRALARIN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ

Kaymakam Şahin, hatıraların yaşamın güzelliklerini keşfetmede ve duyguları anlamada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Olumlu hatıralara sahip olan çocukların, karşılaştıkları zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkma becerisine sahip olduğunu ifade etti. Kendi deneyimlerinden örnekler vererek öğrencilerin hatıralarını dinledi. Etkinlik, öğrencilerin sorularına cevap verilmesiyle sona erdi.