Demirözü’nde Motosiklet Hırsızları Yakalandı

DEVRİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bayburt’un Demirözü ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayı yaşandı ve 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Olay, 9 Ağustos tarihinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan A.K ve Ö.K isimli şahıslar, emniyet ekipleri tarafından her yönüyle titiz bir çalışma sonucu tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYITLARI KONTROL EDİLDİ

Demirözü İlçe Emniyet Amirliği, motosikletin çalındığı yönünde alınan ihbar sonrası hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi ve şüphelilerin kimliklerini tespit ederek motosikletle birlikte yakaladı. A.K’nın daha önce üç farklı suçtan kaydı bulunurken, Ö.K’nın 18 ayrı suç kaydı ve aranması olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan motosiklet, ilgili ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.