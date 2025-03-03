Demirtaş Ameliyat İçin İstanbul’a Getirildi

SÜREÇ İÇİN GÜVEN TEŞEKKÜRÜ

PKK’nın kurucu lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik “Kendini feshetme” çağrısı sonucunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi yaptı. Selahattin Demirtaş, İstanbul’da tedavi gören eşi Başak Demirtaş’a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel izniyle cezaevinden çıkarıldı. Bahçeli ile bu süreçte telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Demirtaş’ın hastanede çekilen fotoğrafı da paylaşıldı. Fotoğrafta Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Önder, Demirtaş ve Bahçeli’nin görüşmesine dair detayları Habertürk Tv’de açıkladı.

AMELİYAT VE SONRASINDA GELİŞMELER

Önder, “Başak Hanım ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bu durum, tüm mahkumlara tanınan bir haktır” dedi. Selahattin Demirtaş’ın, partinin yetkilileri ve avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na başvurduğunu sözlerine ekledi. Devreye giren Önder ve Pervin Buldan, süreçte Cumhurbaşkanı’na arzda bulunarak desteğini aldılar. Demirtaş, ameliyat öncesinde eşi Başak Hanım’a moral vermek için yanında bulundu. “Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Ameliyat başarıyla sonuçlandı ve sonrasında birkaç işlem yapılacak” diyen Önder, sağlık personeline de teşekkür etti.

BAHÇELİ İLE İÇTEN GÖRÜŞME

Bahçeli’nin kendisini aradığını belirten Önder, Bahçeli’nin Demirtaş’a eşinin yanına getirildiğini duyduğunu ilettiğini de ifade etti. Bahçeli, “Sayın Demirtaş’a geçmiş olsun dileklerini ilettim” ifadelerine yer vererek, Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. “Bahçeli şifa diledi, Selahattin Bey de aynı dilekleri iletti. Akşam saatlerinde Demirtaş’ı cezaevine uğurladık” dedi.

Önder, Demirtaş’ın cezaevindeki günlerinin hususi bir başlıkta ele alınmayacağını, sürecin başından itibaren bu pozisyonda kaldığını belirtirken, Cumhurbaşkanı, Bahçeli ve Öcalan’a mesajların olduğunu ve bu mesajları aktardıklarını da ekledi.