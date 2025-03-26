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Demirtaş’ın Avukatından Çıkış Umudu Açıklaması

AVUKATTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Avukat Abdurrahman Karabulut, Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşarak, “Bayramda aramızda inşallah” ifadesini kullandı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Demirtaş’ın resmini ekleyerek, umudunu dile getirdi. Bu paylaşım, Demirtaş’ın bayramda serbest kalıp kalmayacağına dair spekülasyonları artırdı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE HASTANE ZİYARETİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından, eşi Başak Demirtaş’a özel izinle refakat amacıyla İstanbul’daki bir hastaneye gitmiş ve burada cerrahi bir operasyon geçirmesini takip etti. Bu ziyareti esnasında, uzun bir aradan sonra ilk kez hastanede fotoğraf verdi.

BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş’ı arayarak, birebir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan bu telefon görüşmesi beş dakika sürdü ve gündeme dair çeşitli konuların ele alındığı düşünülüyor. Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP’li milletvekili ile birlikte çeşitli suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ve Edirne F Tipi Cezaevi’ne yerleştirildi.

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