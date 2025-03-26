Demirtaş’ın Avukatından Dikkat Çeken Çıkış

AVUKATTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatından dikkat çekici bir duyuru geldi. Avukat Abdurrahman Karabulut, Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşarak, “Bayramda aramızda inşallah” dedi. Bu açıklama sonrası, Demirtaş’ın durumu ve çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu tekrar gündeme geldi.

DEMİRTAŞ’IN GÜNDEMİ

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Karabulut, “Bayramda aramızda inşallah” ifadelerini kullandı ve paylaşımına Demirtaş’ın resmini ekledi. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul’daki bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyon sırasında özel izinle refakat etmişti. Bu olay, Demirtaş’ın uzun bir aradan sonra hastanede görüntü vermesine de vesile oldu.

Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ı telefonla aramış ve ikilinin görüşmesi beş dakika sürmüştü. Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’da “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt adına suç işlemek” iddialarıyla gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.