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Demirtaş’ın Bayramda Tahliye Olması Bekleniyor

SELHAHATTİN DEMİRTAŞ’IN EŞİNE REFKATİ

Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Eşi Başak Demirtaş, İstanbul’daki bir hastanede cerrahi bir operasyon geçirirken, Demirtaş özel izinle eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitmiş. Avukatlarından Abdurrahman Karabulut, “Bayramda aramızda inşallah” sözleriyle durumu ifade ediyor. Bu ziyaret, Demirtaş’ın uzun bir süre sonra hastanede fotoğraf vermesi açısından da önemli bir an anlamına geliyor.

BAHÇELİ’NDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ı telefonla arayıp, ikili arasında beş dakika süren bir görüşme gerçekleşmiş. Bu durum, iki taraf arasında kurulan iletişimi simgeleyen bir adım olarak öne çıkıyor.

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