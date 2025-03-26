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Demirtaş’ın Serbest Kalacağı İddiası Gündemde

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Demirtaş’ın avukatları arasında yer alan Abdurrahman Karabulut, Demirtaş’ın serbest bırakılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bayramda aramızda inşallah” ifadelerini kullandı ve paylaşımına Demirtaş’ın resmini de ekledi.

ÖZEL İZİNLE HASTANEYE GİTTİ

Öcalan’ın çağrısı sonrası Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, İstanbul’daki bir hastanede cerrahi operasyon geçiren eşi Başak Demirtaş’a özel izinle refakat etmişti. Demirtaş, hastanede uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf vermiş oldu.

Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı belirtildi. İkili arasındaki telefon görüşmesi beş dakika sürdü. Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP’li milletvekili ile birlikte “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “örgüt adına suç işlemek” iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

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