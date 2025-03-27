Demirtaş’ın Tahliye İddiaları Sosyal Medyada Gündem

BAŞBAKAN BAHÇELİ’DEN ÖCALAN’A ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a örgütün feshedilmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Öcalan ise 27 Şubat’ta silah bırakma çağrısı yaparak, örgütün kendisini kapatmasını istediklerini belirtmişti. Son zamanlarda bazı haber platformlarında ve sosyal medya üzerinde Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağına dair iddialar gündeme geldi.

DEBAŞKAN DEMİRTAŞ’IN AVUKATINDAN AÇIKLAMALAR

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili avukatı Abdurrahman Karabulut’un yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Karabulut, Demirtaş’ın bayramda tahliye olabileceği ima eden açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından, “Bayramda aramızda inşallah” ifadesini kullandı ve Demirtaş’ın fotoğrafını ekledi. Bununla birlikte Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş da “Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!” şeklinde paylaşımda bulundu. Demirtaş, başka bir paylaşımında “Tabi ki bir gün bu haksızlık da bitecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir.” mesajını paylaştı.

DEDAŞKAN DEMİRTAŞ’IN HASTANE ZİYARETİ

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz haftalarda eşi Başak Demirtaş’ın ameliyatı için özel izniyle İstanbul’a götürüldü. Hastanede eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu durumu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sorduğunda, Bakan Tunç, “Selahattin Demirtaş’ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?” ifadelerini kullanarak serbest kalma ihtimalinin olmadığını belirtti. Bu görüşme, 15 gün içinde gerçekleşti ve iktidar tarafında bazı temaslar olduğuna dair bilgiler iletildi, ancak kesin bir bilgi edinilemedi.

DEMİRTAŞ’IN TUTUKLULUĞU VE SUÇLAMALAR

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP’li milletvekili ile birlikte “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi iddialarla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne yerleştirildi.