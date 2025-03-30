Demirtaş, Kırıkkale’de Bayram Önlemlerini İnceledi

EMNİYET TEDBİRLERİNİN YERİNDE İNCELENMESİ

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Kırıkkale’de 43 ilin geçiş güzergahındaki uygulama noktasında alınan önlemleri yerinde inceledi. Demirtaş, “Tüm vatandaşlarımızın özellikle trafik kurallarına uymalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini, emniyet kemeri takmalarını ve cep telefonu kullanmamalarını önemle rica ediyorum” şeklinde bir çağrıda bulundu. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kırıkkale’de karayollarında hareketlilik gözlemlenmeye başladı, bu durum 43 ilin geçiş güzergahı olan “kilit kavşak” Kırıkkale’nin önemini artırdı.

UYGULAMA NOKTALARINDAKİ GÖZLEMLER

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bayram önlemlerini incelemek için uygulama noktalarını ziyaret etti. Kırıkkale-Samsun D200 karayolu üzerindeki uygulama noktasında İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’dan tedbirlerin son durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca burada görev yapan emniyet ve jandarma personelinin de bayramını kutladı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREVDEKİ PERSONEL

Demirtaş, Türkiye genelinde hem emniyet hem de jandarma ekiplerinin bayram süresince aktif olduğunu söyledi. Ülke genelinde, trafik güvenliği için 47 bin 500 polis ile birlikte yaklaşık 90 bin personelin görev yaptığını belirtti. Bayramın kazasız ve huzur içinde geçmesi dileğinde bulunan Demirtaş, tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymaları noktasında tekrar hatırlatmada bulundu. “Herkesin bayramını buradan tekrar tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.