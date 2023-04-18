Demirtaş: Muharrem Hoca ayıp ediyor

Halkların Demokratik Partisi’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce’nin sözlerine yanıt verdi.

Demirtaş, Muharrem İnce’nin HDP’ye yönelik açıklamalarına “Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Bu yakışıksız sözler seçimden sonra üstüne yapışıp kalacak” dedi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır” diye konuştu.

Demirtaş, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adına yarışa giren ve o dönemde kendisini cezaevinde ziyaret eden Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin HDP’yle ilgili “PKK’lılarla anlaşma yapmam” şeklindeki çıkışları ile ilgili bir soruya ise, “Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok” ifadesini kullandı.

‘MUHALEFET ÇOĞUNLUĞU ALIR’

Selahattin Demirtaş’a 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin “Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır” dedi.

‘SAYGINLIĞIM DA İNANDIRICILIĞIM DA ERDOĞAN’DAN FAZLA’

Erdoğan’ın ‘gerçeklik duygusunu, her türlü etik değerini yitirmiş, panikle konuşan bir siyasetçi görüntüsü çizdiğini’ söyleyen Demirtaş, “Ben 6,5 yıldır hapisteyim ama Türkiye genelinde, hatta uluslararası arenada saygınlığım da inandırıcılığım da Erdoğan’dan fazladır demem yanlış olmaz. HDP, Erdoğan’ın akıl almaz saldırıları karşısında dimdik ayakta kalmayı başarmış bir mucizedir. İşte bu gerçekler Erdoğan’ı öfkelendiriyor ve bize saldırmak dışında elinden hiçbir şey gelmiyor. Oysa tüm bu saldırılar bize eritmiyor, tersine büyütüyor” dedi.