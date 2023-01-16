Demirtaş: Mutlaka kazanacağız

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime dair konuştu.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün Kartal’da yapılan Emek ve Özgürlük İttifakı mitingine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Coşkuyla kazanacağız, el ele kazanacağız, mutlaka kazanacağız” dedi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Seçim kampanyasında ve demokrasi mücadelesinde coşkunun önemini, verdiği gücün etkisini Kartal Meydanı’nda tüm ülke, herkes gördü. Coşkuyu diri tutalım, büyütelim. Coşkuyla kazanacağız, el ele kazanacağız, mutlaka kazanacağız!”