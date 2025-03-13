Demirtaş: Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

ÖCALAN’IN AÇIKLAMALARI VE SÜRECİN DEVAMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreç, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın “Silah bırakın ve kendinizi feshedin” açıklamasıyla devam etmiş. Öcalan’ın çağrısına, terör örgütünden uyacaklarına dair bir yanıt da gelmiş. Kamuoyunun merakla izlediği bu süreçle ilgili olarak tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dikkat çeken bir açıklaması bulunuyor. Demirtaş, “Anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı yapılmamıştır” ifadelerini kullanmış.

CESARETİN ÖNEMİ

Demirtaş, gelecekte oluşabilecek sıkıntılardan kurtulmak adına cesaret gösterilmesi gerekliliğine dikkat çekiyor. “Cesaretimizi ortaya koyamazsak bu girdaptan asla çıkamayacağız” diyor. Öcalan ve Bahçeli’nin, bu cesareti göstererek büyük riskler almaktan geri durmadığını belirten Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu iradenin arkasında durarak çözüme öncülük ettiğini ifade ediyor. Aynı şekilde CHP Genel Başkanı Özel’in de çözümün parçası olmaktan çekinmediğini belirtiyor.

BARİŞ VE DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Öcalan, PKK’ya kendini feshetme çağrısını kararlı bir şekilde yapıyor. Demirtaş, birlikte ilerlemeleri gerektiğini ve herkesin buna hazır olması gerektiğini vurguluyor. “Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir, nokta” diyor. Barışın sağlanabilmesi için eskiye olan bağımlılıkların aşılması gerektiğine ve yeni bir evrime geçilmesi gerektiğine inanıyor. “Artık silah, kan, acı aradan çıkmıştır” ifadelerini kullanarak herkese barışla birlikte kazanacaklarının altını çiziyor.

SİLAHLARLA İLGİLİ GEREKLİ ADIMLAR

Demirtaş, çağrı metninde belirtilenlerin yanı sıra silahların nasıl ve nerede bırakılacağı ile ilgili hukuki ve siyasi adımların atılması gerektiğini de dile getiriyor. Bunun yanı sıra, anayasada, seçimlerde ve ittifaklarda görüşmeler yapılmadığının altını çiziyor. Demokrasinin temel ilkeleri referans alınarak yürütülen mücadelenin kesintisiz süreceğini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasiyle taçlandırmanın herkesin görevi olduğunu ifade ediyor. Topluma seslenerek, “Korkma! Barış.” diyor.