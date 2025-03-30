Demirtaş’tan Yola Çıkanlara Önemli Uyarılar

TATİL YOLUNDA GÜVENLİK UYARILARI

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ramazan Bayramı öncesi tatil için yola çıkan vatandaşları bilgilendirdi. Kırıkkale’de, 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan uygulama noktasında, sürdürülen çalışmalar ve alınan tedbirleri yerinde inceledi. Demirtaş, “Tüm vatandaşlarımızın özellikle trafik kurallarına uymalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini, emniyet kemeri takmalarını ve cep telefonu kullanmamalarını önemle rica ediyorum” ifadesini kullandı.

TEBDİR VE HAREKETLİLİK

Kırıkkale, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde karayollarında yaşanan hareketlilikle “kilit kavşak” konumunda. Demirtaş, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı bayram tedbirlerini gözlemlemek üzere çeşitli uygulama noktalarını ziyaret etti. Kırıkkale-Samsun D200 karayolu üzerindeki uygulama noktasında İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’dan güncel bilgi aldı. Bunun yanı sıra burada görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını da kutladı.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN GÜÇLÜ İKİ TAKIM

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Türkiye genelinde hem emniyet hem de jandarma ekiplerinin bayram süresince aktif olarak görevde olacağını belirtti. 47 bin 500 polis ve jandarma ekipleri dahil olmak üzere yaklaşık 90 bin personelin trafik güvenliği için çalışacağını ifade etti. Demirtaş, kazasız ve huzur dolu bir bayram geçirme dileğinde bulunarak, “Herkesin bayramını buradan tekrar tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.