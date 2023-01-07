Demirtaş’tan çağrı geldi

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugünün açık görüş günü olduğunu ve ailesinin kendisini ziyarete geleceğini söyledi. Büyük kızının ilk kez oy kullanacağını ve “kararsız” olduğunu söylediğini aktaran Demirtaş, “İkna etmeye çalışacağım. Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen” dedi.

Demirtaş’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

“Merhabalar, nasılsınız? Ben biraz heyecanlıyım da. Bugün açık görüş günü. Başak ile kızlarımız birazdan gelecekler. Büyük kızımız ilk kez oy kullanacak, ‘Kararsızım baba’ diyordu, ikna etmeye çalışacağım. Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen.”