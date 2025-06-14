Demokrat Eşlerin Silahlı Saldırıda Öldüğü Açıklandı

ABD’DE SİLAHLI SALDIRIYLA BİR ÇİFTİN HAYATI KAYBEDİLDİ

ABD’de Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman, uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. Minnesota Valisi Tim Walz ve eyalet yetkilileri, düzenlenen basın toplantısında “Melissa Hortman ve eşi Mark, bu sabah erken saatlerde siyasi amaçlı bir suikast olduğu anlaşılan bir olayda hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu. Olayın, 02.00 sularında evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

TRUMP’TAN KATILIMCILARA SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin açıklamalarında, “Bu tür korkunç saldırılara ABD’de asla müsamaha gösterilmeyecek” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in X sosyal medya platformunda paylaştığı bilgilere göre, Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI’nın olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü ifade etti. Trump, “Olaya karışan herkes, yasaların izin verdiği en üst düzeyde yargılanacak. Tanrı Minnesota’nın harika halkını korusun. Gerçekten harika bir yer” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLI ARAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, meydana gelen saldırının “hedefli” bir eylem gibi göründüğünü belirterek, Minnesota’daki gelişmeleri “yakından izlediğini” ifade etti. X hesabında yaptığı paylaşımda, “FBI, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte bu davayı yerinde araştırıyor. Bu korkunç şiddete müsamaha gösterilmeyecek ve yasanın izin verdiği en üst düzeyde kovuşturma başlatılacak” değerlendirmesinde bulundu. Olayın, kamu güvenliği açısından ciddi etkileri olabileceği düşünülüyor.