Demokrat Parti Başkanı Uysal, Türkiye’deki sorunları ele aldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, canlı yayın programında siyasetteki güncel gelişmeler ve tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uysal, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ve terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararına dair görüşlerini paylaştı. Uysal, Türkiye’nin karşılaştığı problemin yalnızca terör değil, PKK tarafından kışkırtılan etnik bölücülük olduğunu belirtti.

PROBLEMLERİN KAYNAĞI

Uysal, konuşmasında “Birinci açılım süreci gibi bu İmralı süreci adına ne dersek diyelim, bu sürecin de yürütülüş biçimine, gerekçelerine doğru bir usulle yapılmadığı ve topyekûn itirazımız var Demokrat Parti olarak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin karşılaştığı sorunun sadece terör olmadığını vurgulayan Uysal, “Problem etnik bölücülük” dedi. Uluslararası alanda PKK’nın hareket alanının daraldığına dikkat çeken Uysal, gösterimli silah bırakma süreçlerinin PKK’nın kendini feshettiği anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

VATANDAŞLIK HUKUKU VE EŞİTLİK

Türkiye’de devlet-birey ilişkilerinin temeli olarak vatandaşlık hukukunun önemine değinen Uysal, “Devletin, vatandaşın kendi kimliğini nasıl tarif ettiğine, dayatmasına hakkı yoktur” vurgusunu yaptı. Bunun yanı sıra, “Bugün Türkiye’de Türk milletinin birliğinin beraberliğinin teminatı vatandaşlık hukukudur, laiklik prensibidir ve hukuk devleti prensibidir. Bunları zedelerseniz kompartımanları ayırarak, bugün iki tane çökmüş ülkeye komşuyuz” diyerek, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu eleştirdi.

PKK VE TERÖRÜN GÖLGESİ

Uysal, PKK’nın kendi içindeki şiddet ve halk üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekerek, “Bugün Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı’nda hakkını arıyor” dedi. PKK’nın baskısı altında insanların dahi haklarını arayamaması, toplumda yarattığı korku iklimine işaret etti. Uysal, terör örgütü liderlerinin devlet tarafından kullanılması gerektiğini ve bunun istihbarat açısından önemli olduğunu belirtti.

MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Demokrat Parti Genel Başkanı olarak, mevcut sistemdeki sorunları eleştiren Uysal, “Türkiye’de fırsat eşitliği çökmüş, hukuk çökmüş” dedi. Adalet, eğitim ve sağlık gibi temel fonksiyonların devlet tarafından sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Uysal, “Bu ülkede eksik yanlarımız vardır, eksik işleyişler, yanlışlar vardır ama bugün bu ülkede sistematik olarak devletin dışlayıcılığı vardır” ifadeleriyle, birliği korumanın önemini vurguladı.

SONUÇ VE SORUMLULUK

Sonuç olarak, Uysal, meclis zemininde kurulmuş olan bu süreçlerde terörle mücadelenin gerektiği gibi yürütülmesi için mücadele edeceklerini açıkladı. “Bütün bunları da muhataplarımız açık ve yürekli ifade ediyoruz” diyerek, Türk milletinin birlik ve beraberliğine yönelik tehlikelere karşı duyarlılık gösterdiklerini belirtti.