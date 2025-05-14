Demokrat Parti, Etnik Siyasetle Mücadele Devam Edecek

GÜLTEKİN UYSAL’DAN TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK’nın aldığı fesih kararını değerlendirdi. Uysal, “Etnik bölücü siyasetin nihai programı değişmez. Terörle mücadele, etnik bölücü siyaset ile mücadelenin bir parçasıdır” şeklinde konuştu. 14 Mayıs 1950 tarihli seçimlerin yıl dönümü dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Uysal, bu seçimlerin yalnızca iktidar değişikliği değil, aynı zamanda millet iradesinin sandığa yansıdığı, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve milli egemenliğin gerçek anlamda tesis edildiği bir dönem olduğunu belirtti.

DEMOKRAT PARTİ, ETNİK BÖLÜCÜ SİYASETLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Uysal, PKK’nın fesih kararından sonra Demokrat Parti’nin etnik bölücü siyasetle mücadele edeceğini vurguladı. “Etnik bölücü siyasetin nihai programı değişmez. Terörle mücadele, etnik bölücü siyaset ile mücadelenin bir parçasıdır” diyen Uysal, PKK’nın ulusal ve uluslararası alanda terör örgütü olarak yürüttüğü siyasi mücadelesini diğer bir aşamaya taşımak için silahlı mücadeleyi sona erdireceğini duyurduğunu aktardı.

Uysal, “Milyonlarca vatandaşımızı ‘etnik bölücü’ siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz. Bugün PKK, silahlı mücadele ile ‘uyanışı sağladığını, etnik bölücü siyasetine devam edeceğini, yeni bir faza geçtiğini’ ifade etmektedir. Biz de Demokrat Parti olarak ifade ediyoruz ki; etnik bölücü siyaset hangi kılığa girerse girsin, ister silahlı, ister silahsız onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Uysal, PKK ve lideri Öcalan’a alan tanımanın, milyonlarca vatandaşın ‘etnik bölücü’ siyasetin etkisi altına girmesine yol açacağını belirtti.