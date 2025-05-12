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Demokrat Parti Mücadeleye Devam Edecek

UYSAL’IN AÇIKLAMALARI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK’nın fesih kararı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Etnik Bölücü siyaset hangi kılığa girerse girsin ister silahlı, ister silahsız onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

ETNİK BÖLÜCÜ SİYASETLE MÜCADELE

Uysal, PKK’nın silahlı mücadelesini sona erdirme iddiasını değerlendirdi. “Etnik Bölücü Siyasetin nihai programı değişmez! Terörle Mücadele, Etnik Bölücü Siyaset ile mücadelenin bir parçasıdır” diyen Uysal, PKK’nın silahlı mücadelesiyle ‘uyanışı sağladığını’ belirtti. Uysal ayrıca, PKK ve lideri Öcalan’a alan tanımanın toplumsal etki yaratmayacağını ifade etti.

SİYASİ MÜCADELENİN TEHDİTİ

Yaptığı açıklamada PKK’nın siyasi mücadelesinin tehlikelerine dikkat çeken Uysal, “Milyonlarca vatandaşımızı ‘Etnik Bölücü’ siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz!” ifadesini kullandı. Uysal, Demokrat Parti olarak bu duruma karşı duracaklarının altını çizdi.

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