Demokrat Tlaib, ABD’yi İtham Etti

DEMOKRAT KONGRE ÜYESİNDEN SERT ELEŞTİRİ

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını genişletme planını eleştirerek, ABD’yi “bu soykırımda suç ortağı olmakla” itham etti. Tlaib, X sosyal medya platformunda paylaştığı bir mesajda, İsrail’in Gazze’ye olan saldırılarını artırma girişimine ilişkin tepkisini dile getirdi. Gazze’ye 64 gündür yardım girişlerinin engellendiğine dikkat çeken Tlaib, “Savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, tüm Filistin nüfusunu zorla sürgün etme, etnik temizlik yapma, Gazze’yi yerle bir etme ve ilhak etme planını açıkladı.” ifadesinde bulundu. Tlaib, “ABD, bu soykırımda suç ortağıdır.” diyerek durumu net bir şekilde değerlendirdi.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye düzenleyeceği saldırıların genişletilmesi planını onayladı. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” büyütülmesini kapsıyor. Ayrıca, planda İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Planın kabul edilmesinin ardından, yerel basına konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceğiz.” söyleminde bulundu.

GÖZLER TRUMP’IN ZİYARETİNE ÇEVRİLDİ

İsrail basınında çıkan haberler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’yu bu ay ziyaret edeceği dönemde, eğer bir esir takası anlaşmasına varılmazsa, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılara başlamayı planladığını öne sürdü. Bu gelişmelerle birlikte bölgedeki gerginlik ve çatışmaların daha da artması bekleniyor.