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Demokrat Üyeler, Garcia’nın Hayatından Kanıt İstedi

DEMOCRAT TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNDEN ÇAĞRI

ABD’de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin yaptığı idari hata nedeniyle El Salvador’a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia’nın “hayatta olduğuna dair” her gün kanıt sunulmasını talep ediyor. Temsilciler Meclisi üyeleri Robert Garcia, Maxwell Frost, Yassamin Ansari ve Maxine Dexter, Garcia’nın serbest bırakılması için El Salvador’a yaptıkları ziyaret sırasında basına açıklamalarda bulundu. Üyeler, Garcia’nın gözaltı koşullarını kontrol etmek amacıyla yapılan görüşme talebinin “ziyaretleri resmi olmadığı gerekçesiyle” El Salvador yönetimi tarafından reddedildiğini belirtti.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI VE MEKTUP GÖNDERİLMESİ

Yerel yetkililere şeffaflık çağrısı yapan Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya da bir mektup göndererek “Garcia’nın hayatta olduğuna dair” günlük kanıt talep ettiklerini aktardı. Üyeler, Trump yönetiminin Garcia’nın adil bir yargı sürecine tabi tutulmasına yardımcı olacağına inanmadıklarını vurguladı. Ayrıca, Demokrat Senatör Chris Van Hollen, 18 Mart’ta Garcia’nın El Salvador’daki CECOT’ta tutulduğu esnada çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Garcia’nın sınır dışı edilmesi Trump yönetimi tarafından, hakkında verilen mahkeme kararına rağmen, 15 Mart’ta El Salvador’a gerçekleştirilmişti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), 1 Nisan’da mahkemeye sunulan savunma dosyasında “Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart’ta El Salvador’a sınır dışı edildi” ifadesini kullanmıştı. Garcia’nın şu anda El Salvador’daki hapishanede tutulması nedeniyle geri getirilemeyeceği belirtiliyordu. Maryland’de görevli federal yargıç Xinis, 4 Nisan’da Garcia’nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna hükmederek, ABD’ye dönüşünü sağlamıştı. Başka bir federal yargıç da 11 Nisan’da Garcia’nın nerede olduğu hakkında derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti. Trump yönetimi ise federal mahkemelerin Garcia’nın ABD’ye geri getirilmesi yönünde karar verme yetkisi bulunmadığını savunmuştu.

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