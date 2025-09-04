Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgın endişesi

AFRİKA’DA YENİ SALGIN ENDİŞESİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola benzeri semptomlar gösteren 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte yeni bir salgın kaygısı baş gösterdi. Uzmanlar, hayatını kaybedenlerin ölümcül Marburg virüsüne işaret ettiğini değerlendirirken, bölgede hızla yayılan kolera salgını da uluslararası sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi. Vakalar, Kongo’nun güneybatısındaki Kasai bölgesine bağlı Mweka kentinde kaydedildi. Yüksek ateş, iç kanama ve şiddetli halsizlik gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan 8 kişi, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

MARBURG VİRÜSÜ ŞÜPHESİ ARTMAKTA

İlk olarak Ebola şüphesiyle incelenen vakalar, laboratuvara gönderilen örneklerin ardından Marburg virüsü olasılığıyla değerlendirilmeye başlandı. Ebola ile aynı aileden olan Marburg virüsü, bulaştığı bireylerde ciddi iç kanamalara neden oluyor. Hastalık, çoğunlukla göz ve burun kanamaları ile kendini gösteriyor ve halk arasında “gözden kanama hastalığı” olarak anılıyor. Yüksek bulaşıcılığı ve ölüm oranı nedeniyle bölge halkında büyük bir panik yaşanıyor.

KOLERA SALGINI DA GÜNDEME GELİYOR

Marburg virüsü şüphesinin yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bölgedeki kolera vakalarında da önemli artışlar yaşandığını duyurdu. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde 31 ülkede bildirilen kolera vaka sayısı 400 bini aşarken, 5 bine yakın can kaybı gerçekleşti. Çad, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Sudan ise en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. DSÖ, bu ülkelerdeki koleraya bağlı ölüm oranlarının yüzde 1’in üzerine çıktığını bildirdi.

SALGINLARIN YAYILMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Uzmanlar, bölgedeki çatışmalar, kitlesel göçler, hijyen eksiklikleri ve temiz suya erişim zorluklarının salgınların yayılmasını kolaylaştırdığını belirtiyor. DSÖ, mevcut şartlar altında hem Marburg hem de kolera vakalarının uluslararası boyut kazanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şu an için bölgeye yönelik herhangi bir seyahat yasağı uygulanmasa da sağlık yetkilileri, bu ülkelere seyahat edecek kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor. DSÖ, salgınların kontrol altına alınabilmesi adına acil müdahale adımlarını da öneriyor.