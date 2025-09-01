Demokratik Kurumlar Yürüyüşü Yapıldı

ANKARA’DA ÖNEMLİ GELİŞMELER

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Ankara’da kimi önemli gelişmeler var, doğrudur. Parlamentoda bir komisyon kurulmuştur. Komisyon bir süredir çalışmalarını devam ettiriyor. Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmayı elbette ki kıymetli buluyoruz” açıklamasında bulundu. Hatimoğulları, bu söylediklerini Diyarbakır’da, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte dile getirdi.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Yürüyüş, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi’nde başladı ve Ofis semtinde son buldu. Etkinlikte, Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile çok sayıda katılımcı yer aldı. Katılımcılar yürüyüş boyunca barış sloganları attı ve halaylar çekti.

BARIŞA SUSAMIŞ HERKES

Tülay Hatimoğulları, yürüyüşte yaptığı konuşmada barış komisyonunun çalışmalarını kıymetli bularak, “Verilen mesajları çok kıymetli buluyoruz. Ancak bu süreçte daha ciddi, daha somut ve daha amacına odaklanmış bir çalışmayı hep beraber bekliyoruz” dedi. Hatimoğulları, yürüyüşlerin ve mitinglerin, halkların barış arzusunu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Hepimizin barışa ihtiyacı var ve hepimizin kendi rengiyle, kendi diliyle barışı hem dillendirmeye hem sesini yükseltmeye hem de barışı örgütlemeye ve inşa etmeye ihtiyacı var. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Ve bizler mutlaka başaracağız. Barışı mutlaka inşa edeceğiz” sözlerini kaydetti.