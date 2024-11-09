More
Gündem

Demokratlar Arasında Ayrışma Ve Suçlamalar Başladı

demokratlar-arasinda-ayrisma-ve-suclamalar-basladi

SEÇİM SONUÇLARI VE PARTİ İÇİ AÇILMAZLIK

ABD’de gerçekleştirilen 60. seçim yarışında, eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump zafer elde etti. Trump’ın 47. başkan olarak seçilmesinin hemen ardından, Demokrat Parti’de Kamala Harris’i seçim yarışı için aday gösteren ekipte bölünmeler yaşandı. Harris’in Trump’a karşı yaşadığı mağlubiyet, partinin içinde suçlamaların başlamasına neden oldu.

DEMOCRAT PARTİ’DE SUÇLAMALAR

Washington’daki üst düzey Demokrat yetkililerin, seçim sonuçlarından sorumlu olarak Joe Biden’ı hedef aldığı belirtiliyor. Anketlerde yarışın başa baş gideceği öngörülürken, seçim sonrası gelen hayal kırıklığı partide tepkilerin yükselmesine yol açtı. Seçimden sadece iki gün sonra, Demokratlar arasında yaşanan bu ayrışmanın etkileri gözlemlenmeye başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Duru’nun Gerçekleri Açığa Çıktı!

Kanal D'de yayımlanan 'Yalan' dizisi, 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor.
Gündem

İmamoğlu’na Cevap Veren Hatay Valisi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehrin yöneticileriyle ilgili yorumlarına yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.