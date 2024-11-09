Demokratlar Arasında Ayrışma Ve Suçlamalar Başladı

SEÇİM SONUÇLARI VE PARTİ İÇİ AÇILMAZLIK

ABD’de gerçekleştirilen 60. seçim yarışında, eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump zafer elde etti. Trump’ın 47. başkan olarak seçilmesinin hemen ardından, Demokrat Parti’de Kamala Harris’i seçim yarışı için aday gösteren ekipte bölünmeler yaşandı. Harris’in Trump’a karşı yaşadığı mağlubiyet, partinin içinde suçlamaların başlamasına neden oldu.

DEMOCRAT PARTİ’DE SUÇLAMALAR

Washington’daki üst düzey Demokrat yetkililerin, seçim sonuçlarından sorumlu olarak Joe Biden’ı hedef aldığı belirtiliyor. Anketlerde yarışın başa baş gideceği öngörülürken, seçim sonrası gelen hayal kırıklığı partide tepkilerin yükselmesine yol açtı. Seçimden sadece iki gün sonra, Demokratlar arasında yaşanan bu ayrışmanın etkileri gözlemlenmeye başladı.