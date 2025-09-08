Demokratlar, Trump’ın Epstein mektubunu paylaştı

DEMOCRATLAR MEKTUBU AÇIKLADI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde görev yapan Demokratlar, hapiste hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’a yazıldığı iddia edilen bir mektubu kamuoyuyla paylaştı. Komite, Başkan Donald Trump’ın reşit olmayan kız çocuklarına fuhuş ağı kurma iddialarıyla yargılanan Epstein’a göndermiş olduğu mektubun sahte olmadığını belirtti ve Trump’ın mektubu reddettiğini ifade etti.

TRUMP MEKTUBU REDDEDİYOR

Mektubun, 2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanan bir hediye paketinin parçası olarak gönderildiği belirtildi. Mektupta, Trump’ın adı ve imzasının bulunduğu, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metin yer aldığı açıklandı. Mektupta Trump’ın Epstein’a hitaben, “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim” dediği iddia edildi. Trump, bu mektup ile ilgili olarak The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açtı ve tüm iddiaları reddetti.

JEFFREY EPSTEIN DAVASI

Jeffrey Epstein, 14 yaşındaki en küçük 18 yaş altındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanmaktaydı. Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu. Epstein’ın dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi tanınmış kişilerin adı geçiyordu. FBI ve Adalet Bakanlığı, son günlerde ‘Epstein dosyaları’ olarak bilinen belgelere yönelik incelemeler başlatmıştı. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein’a ait binlerce görüntünün incelendiğini açıkladı. İnceleme sonucunda, ünlü şahısların suçlarına ortak olduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı ve Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı öne sürüldü. ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın ‘İsrail için çalıştığını’ belirtirken, Wall Street Journal, Ghislaine Maxwell’in Epstein’ın 50’nci doğum günü için Trump’a ait bir mektup yazması yönünde talepte bulunduğunu belirtti.