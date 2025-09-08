Demokratlar, Trump’ın Epstein mektubunu paylaştı

DEMOKRATLAR MEKTUBU PAYLAŞTI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a gönderdiği iddia edilen mektubu kamu ile paylaştı. Mektubun, Başkan Donald Trump tarafından Epstein’a gönderildiği öne sürüldü. Komite, Trump’ın hiçbir zaman kabul etmediği bir doğum günü mektubunun bu yazışma içinde olduğuna dikkat çekti.

TRUMP İDDİALARI REDDEDİYOR

2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanan gezolangir geli herheti paketinin bir parçası olarak gönderildiği iddia edilen mektupta, Trump’ın adı ve imzasının bulunduğu ifade edildi. Mektubun içeriğinde, kıvrımlı bir kadın silueti ile süslenmiş bir metin olduğunu belirtildi. Trump’ın Epstein’a hitaben, “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim” şeklindeki ifadeleri yer aldığı aktarıldı.

JEFFREY EPSTEIN’İN OLAYI

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde hücresinde ölü olarak bulundu. Epstein’in dava dosyalarında, Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump gibi pek çok ünlü ismin adının geçtiği duyuruldu. FBI’nın son günlerde kamuoyunda ‘Epstein dosyaları’ olarak anılan belgeleri incelemesi dikkat çekti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein’a ait binlerce görüntünün incelendiğini belirtti.

İNCELEME SONUCU VE GAZETECİ İDDİALARI

Yapılan incelemeler sonucunda ünlülerden oluşan bir müşteri listesinin varlığına dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, Epstein’ın hükümet yetkililerini ve ünlüleri örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının aksine, aslında intihar ettiği sonucuna varıldığı ifade edildi. ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’in ‘İsrail için çalıştığını’ ve Washington’daki düşüncelerin açıkça ifade edilemediğini iddia etti. Wall Street Journal ise Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Trump’a ait bir mektup yazmasını istediğini öne sürdü.