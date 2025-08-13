Haberler

Demre’de 5. Voleybol Turnuvası Yapıldı

ANTALYA’DA VOLEYBOL HEYECANI

Antalya’nın Demre ilçesinde, 5. Geleneksel Taş Beach Voleybol Turnuvası gerçekleştirildi. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, “Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz” dedi. Turnuvayı artık geleneksel bir etkinlik haline getirdiklerini belirten Duran, “Herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” şeklinde çağrıda bulundu.

YETENEKLER YARIŞACAK

Duran, bu yılki turnuvaya 24 takımın katıldığını ifade ederek, sporculara başarılar diledi. Turnuvanın 3 gün süreceği bildirildi. Bu etkinlik, voleybol tutkunları için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

