Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

OLAY YERİNDE YAŞANAN DÜŞME VE TAHLİYE

Antalya’nın Demre ilçesinde, düşerek ayağını kıran bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla hastaneye götürüldü. Olay, Demre İlçesi Kaleköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki E.D. ismindeki vatandaş düşerek ayağını kırdı. Karadan araç ulaşımı sağlanamadığı için denizden tahliye edilmesi talep edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Bu talep üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaleköy mevkiine ulaşan sahil güvenlik ekipleri, E.D.’yi daha önce inşa edilen iskeleden sahil güvenlik botu ile aldı. E.D., bilinci açık halde, Demre limanında bekleyen 112 acil sağlık ambulansına teslim edildi ve Demre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Moskova’da Oyuncak Mağazası Patladı

Moskova'daki bir oyuncak mağazasında gaz tüpü patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bina güvenlik nedeni ile tahliye edildi.
Bursa’da Kazada Akgün Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu Selçuk Akgün yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

