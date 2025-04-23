Demre’de Temizlik Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE KATILIM

Antalya’nın Demre ilçesinde kaymakamlık ve Demre Belediyesi önderliğinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Protokol mensupları, kurum temsilcileri ve gönüllüler, “Temiz Demre, Temiz Gelecek” temalı bu organizasyonda bir araya geldi. Etkinlik, Büyükkum Mahallesi Kumdağı mevkiinde yapıldı. Demre Kaymakamı Emin Bağlı ve İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran, diğer protokol üyeleri ile birlikte çevre temizliğine katılım gösterdi.

DOĞAL GÜZELLİĞE VE TEMİZLİĞE DİKKAT

Kaymakam Bağlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Demre’nin doğal güzelliği”ne dikkat çekerek, bu saklı cennetin temizliğinin yalnızca temizlik çalışmalarıyla sağlanamayacağını vurguladı. Bağlı, doğayı kirletmeme konusunun önemine değindi. Belediye Başkanı Duran ise, “Belediye olarak temizlik ekiplerinin her zaman görev başında olduğunu” açıkladı. Duran, çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ifade ederek, herkesi bu konuda daha fazla duyarlılık göstermeye davet etti.