Demre’de Yavru Balina Kurtarıldı

YARALI YAVRU BALINA KURTARILDI

Dün, Antalya’nın Demre ilçesinde kayalıklara sıkışarak yaralanan bir yavru balina, tekneciler tarafından başarıyla kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, balinanın yarasının ciddi olmadığı belirlendi ve hayvan suya bırakıldı.

TEKNECİLER SEFERBER OLDU

Demre’ye bağlı Gökkaya Koyu’nda turistik bir gezi esnasında, tekneciler kayalıklara vurmuş bir yavru balina gördü. Hemen harekete geçen bu tekneciler, Yaralı balinanın kurtarılması için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Yat kaptanı Fatih Bilgin, bot ile balinaya yaklaşarak, kuyruğuna bağladığı iple balinayı sıkıştığı kayalıklardan kurtardı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Balinayı kayalıklardan kurtardıktan sonra, Bilgin, durumu kontrol etmek üzere bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerine yavru balinayı teslim etti. Ekipler, balinanın durumunu kontrol ettikten sonra yarasının ciddi olmadığını belirleyerek, balinayı suya geri bıraktı. Balina, suya bırakıldıktan sonra hızla gözden kayboldu.